Giampio Devasini, vicario della Diocesi di Sant’Evasio diventa Vescovo di Chiavari

Monsignor Giampio Devasini è il nuovo Vescovo di Chiavari. Il Vescovo di Casale Monferrato, monsignor Gianni Sacchi ha dato lettura a mezzogiorno di sabato in Duomo della comunicazione della Nunziatura Apostolica della nomina del vicario generale Don Giampio Devasini a Vescovo di Chiavari, per volontà di Papa Francesco Alla presenza del sindaco di Casale, Federico Riboldi, di quello di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti, delle autorità religiose, militari e civili, monsignor Sacchi ha avuto parole di commosso ringraziamento per il neo-vescovo la cui ordinazione vescovile avverrà sabato 29 maggio alle ore 10 in Cattedrale a Casale.

Sino al momento del suo ingresso a Chiavari, monsignor Devasini ha dato la sua disponibilità a mantenere i propri incarichi in Diocesi. Cinquantotto anni, nato ad Alessandria ma originario di Castelletto Monferrato, dopo la laurea in giurisprudenza e l’esperienza professionale era entrato nel Seminario Teologico di Alessandria ed è stato ordinato presbitero l’8 giugno 2002 per la Diocesi di Casale Monferrato. Nel 2010, presso la Facoltà Teologica per l’Italia Settentrionale, sezione di Milano, ha conseguito la licenza in Teologia Morale. Vicario della Diocesi di Sant’Evasio, attualmente è parroco di Pontestura, vice rettore del Santuario di Crea, presidente dell’Oda e rettore della Chiesa di Sant’Antonio Abate a Casale Monferrato. Nel suo primo intervento da presule monsignor Devasini ha ricordato i suoi genitori e confidato nell’aiuto dei presbiteri per l’incarico che l’attende.