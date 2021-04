Gaminella, chiudono il ristorante ed il bar Lanterna blu e la discoteca Deniro, locali storici della Valcerrina

Per Gaminella, frazione di Mombello Monferrato, è decisamente un periodo di chiusure. Dopo quella annunciata dell’ex Framar, per la quale è in corso la vertenza, adesso arriva anche l’annuncio che dall’11 aprile terminerà l’attività di asporto e di delivery la Lanterna Blu, sia come bar che come ristorante unitamente alla discoteca Deniro.

L’annuncio è stato dato dal titolare Danilo Caretti, da 17 anni in prima linea nella gestione della discoteca (che prima si chiamava, appunto, Lanterna Blu) e successivamente nell’attività di ristorazione e da inizio 2020 come unico titolare. “Era una decisione che già da qualche tempo era nell’aria – dice Caretti – perché in tutti questi anni il mondo del divertimento, da un lato, e quello della ristorazione dall’’altro, hanno cambiato le abitudini, poi tutto è stato accelerato dall’emergenza sanitaria che da oltre un anno imperversa”.

Di qui la decisione di decisione di intraprendere una nuova strada con il Piattopiano a Moleto di Ottiglio, in un ambiente di dimensioni più piccole, ma non per questo meno stimolante. E il tutto, se non ci saranno impedimenti dovuti all’emergenza sanitaria, sarà operativo a maggio. Caretti, però, non abbandona Mombello Monferrato: rimane l’Infopoint, che era stato inaugurato a ottobre, nel quale crede come punto di riferimento per lo sviluppo del turismo in Valcerrina (e su questo ci sarà nei prossimi giorni un incontro con il consigliere delegato al turismo dell’Unione dei Comuni della Valcerrina, Massimo Iaretti) e che offrirà, anche qui compatibilmente con l’emergenza sanitaria, e le disposizioni normative, un servizio di noleggio di bici elettriche.

Sul futuro della Lanterna Blu, ovvero se, quando e sotto che forma, bar, ristorante e discoteca riapriranno, invece dipende da quelle che potranno essere le scelte della proprietà degli immobili e se ci saranno altri imprenditori disposti a ripartire.