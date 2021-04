Furti di mezzi agricoli: 51enne astigiano denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Canelli, al termine di una settimana d’indagini, hanno dato un volto all’ autore del furto di un escavatore, rinvenendo anche ulteriore refurtiva.

I fatti risalgono nei giorni a cavallo delle festività pasquali allorquando un residente di Isola d’Asti denuncia ai Carabinieri di Costigliole il furto del proprio escavatore asportato dall’autorimessa dove era solito tenerlo parcheggiato.

Le immediate indagini avviate dai militari della Stazione e dal Nucleo Operativo della Compagnia di Canelli, consentivano, attraverso una capillare analisi dei sistemi di videosorveglianza urbana, di individuare la targa di un rimorchio su cui era caricato un escavatore dalle fattezze corrispondenti a quello di cui era stato denunciato il furto. Gli accertamenti conseguenti permettevano di risalire all’intestatario del mezzo, S.D, cl. 1970, astigiano residente a Costigliole d’Asti (AT), già conosciuto dal personale operante per precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Pertanto i militari, condivise con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti le prime risultanze investigative, decidevano di procedere alla perquisizione domiciliare dell’indagato presso la cui abitazione veniva rinvenuta diversa refurtiva.

Innanzitutto si rinveniva all’interno dei capannoni attigui all’abitazione l’escavatore che aveva dato l’avvio alle indagini: questo era già stato riverniciato e pronto ad essere reimmesso nel mercato ma il numero di telaio non aveva lasciato adito a dubbi sulla sua provenienza illecita. Analogo esito anche per un trattore agricolo Lamborghini modello Grand Prix 95 di cui era stato segnalato il furto tra il 2 e il 7 novembre dello scorso anno da un cittadino di Costigliole. Entrambi i mezzi venivano restituiti ai legittimi proprietari. Oltre a ciò l’attività di ricerca permetteva di trovare svariati attrezzi agricoli (decespugliatori, tagliaerba, motoseghe, riscaldatori) di cui il perquisito non era in grado di giustificare la disponibilità e per cui sono in corso gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.

L’autore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Asti per furto e ricettazione.

Eventuali denuncianti potranno rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Costigliole per confrontare l’eventuale corrispondenza di quanto trovato con eventuali furti patiti.