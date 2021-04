Fondazione Cesare Pavese: "I “Dialoghi con Leucò” con un podcast di dieci episodi"

La Fondazione Cesare Pavese presenta i “Dialoghi con Leucò come non li avete mai ascoltati”, un podcast, costituito da 10 episodi, dedicato al libro che Pavese considerava la sua opera più importante.

Dieci dialoghi tra uomini e dei, ma anche tra le diverse anime di Pavese. Un viaggio nel mito e in se stessi – tra prosa e poesia – per scoprire che ogni uomo ha un destino e immortale è solo chi lo accetta.

Dopo la scelta dei Dialoghi per l’audiolibro in uscita a settembre con Emons, la Fondazione sceglie nuovamente i Dialoghi con Leucò, ma questa volta cambia il format: il podcast, con una selezione di 10 dei 27 dialoghi dell’opera pavesiana. Un episodio ogni due settimane, a partire da mercoledì 28 aprile, disponibile gratuitamente su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e altre principali piattaforme online.

La scelta dell’opera pavesiana è ricaduta nuovamente su Dialoghi con Leucò in quanto l’intento è quello di rispondere ad un’esigenza: rendere Dialoghi con Leucò, opera considerata per antonomasia la più difficile da leggere e comprendere, accessibile a tutti, soprattutto ai ragazzi.

Il podcast, realizzato in collaborazione con LessonPod, professionisti del suono, scrittori e comunicatori, vorrà essere un contenuto semplificato, comprensibile e smart, della durata ognuno di 10 minuti circa, ma soprattutto vorrà essere uno strumento per stimolare la lettura dello scrittore da parte delle nuove generazioni.

“Nei “Dialoghi con Leucò” il lettore trova uno specchio – spiega Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese – in cui trovare e ritrovare il proprio percorso umano, attraverso il Mito e la traduzione che del Mito fa Pavese stesso. I Dialoghi con Leucò sono dunque una conversazione a più voci, dove lettore, autore, personaggi e Mito sono sullo stesso piano, svelati”.

L’obiettivo è offrire dunque, a un pubblico sempre più vasto, una chiave di lettura diversa, una narrazione nuova, attraverso uno strumento tecnologico digitale innovativo, appunto il podcast.

Ecco l’elenco dei Dialoghi con qualche anticipazione dei primi 3 episodi:

#01 L’isola

Ulisse e Calipso. Condividono lo stesso orizzonte – “quel che cerco l’ho nel cuore, come te” – ma da due prospettive diverse. Per lui, ciò che conta è il futuro, la scoperta, il viaggio. Per lei, esiste solo il presente, perché “immortale è chi è accetta l’istante”.

#2 La nube

Issione è un ragazzo. Issione è un Titano. Issione ha amato una dea. E per questo – aver disobbedito alle leggi degli dei – subirà la loro vendetta.

In questo dialogo il mondo dei Titani si scontra con quello degli Olimpici, la legge di natura con la legge degli dei, il Pavese uomo con il Pavese scrittore: è l’uscita obbligata dall’infanzia e l’incontro con il limite, il destino.

#03 La belva

Si vive solo in sogno.

Per il giovane Endimione, che può incontrare la selvaggia Artemide soltanto nel sonno, è una condanna del destino. Per Pavese, suo specchio in questo dialogo, una scelta: “non posso abbandonarmi a vivere, non posso, la letteratura è un’amante troppo gelosa”.

Gli altri episodi:

#4 Schiuma d’onda

#5 I due

#6 L’inconsolabile

#7 L’ospite

#8 Le streghe

#9 Il toro

#10 La vigna

Per sapere di più su Cesare Pavese, le sue opere e i luoghi che le hanno ispirate, visita il sito www.fondazionecesarepavese.it



La Fondazione Cesare Pavese nella foto di Fabrizio Giordano