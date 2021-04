Fine settimana con “Campagna Amica Asti Green Days”

Nel fine settimana gli astigiani potranno godere delle occasioni offerte da “Campagna Amica Asti Green Days”. Sabato 1° maggio, al Mercato Coperto Contadino di Corso Alessandria 271, e domenica 2 maggio in piazza Alfieri al Mercato mensile di Campagna Amica, a cura di Coldiretti saranno distribuite gratuitamente, a tutti i clienti, piantine di tagete fiorite.

Con Campagna Amica Asti Green Days, si celebra il tributo dei produttori agricoli agli astigiani in occasione dell’inizio del mese di maggio, quando la campagna si “risveglia” e offre i primi prodotti di stagione, come gli asparagi, le fragole, gli zucchini…

«In questo particolare momento della ripartenza – sottolinea il presidente di Coldiretti Asti, Marco Reggio -, dopo le infinite restrizioni subite dalla pandemia, vogliamo dare agli astigiani un concreto segnale di speranza e vitalità».

In questo senso “Campagna Amica Asti Green Days”, vuole mettere un primo puntino verde, il colore della campagna e della speranza, da cui ripartire. «Noi di Coldiretti Campagna Amica – evidenzia il direttore di Coldiretti Asti, Diego Furia – crediamo che, dopo tanta sofferenza, si possa ricominciare apprezzando quelle cose semplici che ci offre la natura e che prima della pandemia ci eravamo quasi dimenticati potessero dare felicità. Un fiore colorato, il sapore del pane, il gusto di un vino, il profumo delle fragole sono uno stimolo per i nostri sensi che ci possono far stare bene e propagare una serena fiducia per il nostro futuro».

La possibilità di consumare prodotti locali, a chilometro zero, e di ottenere le primizie di stagione è un privilegio da cogliere grazie ai produttori di Coldiretti. L’Astigiano è una terra d’elezione per l’agricoltura e gli addetti sanno offrire prodotti di alta qualità, con tutte le garanzie sanitarie.

Il mercato coperto di corso Alessandria, aperto al mercoledì, venerdì e sabato, è un luogo dove si può fare la spesa di tutti i giorni, carne, pane, formaggi, latte, frutta e verdura, ma anche dove trovare prodotti esclusivi. Tutti prodotti freschi, rigorosamente dell’Astigiano, quindi ecosostenibili. Praticamente lo stesso discorso vale per l’agrimercato contadino di piazza Alfieri, dove l’offerta è forse anche più completa e comunque più abbondante. E per chi ha poco tempo a disposizione, è possibile effettuare gli acquisti online, su www.mercatocampagnamicasti.it e www.enotecamica.it, ritirando la spesa direttamente al mercato coperto di corso Alessandria 271.

TAGETE IN OMAGGIO

Sia sabato al mercato coperto di corso Alessandria, sia domenica all’agrimercato di piazza Alfieri, Coldiretti Campagna Amica distribuirà gratuitamente le piantine fiorite di tagete.

Conosciuto anche come garofano indiano, il tagete è un fiore dai colori sgargianti, principalmente giallo, rosso e relative sfumature cromatiche. Fiorisce da marzo a novembre, è facilmente trapiantabile e necessita di poca acqua.

Oltre ad essere esteticamente molto bello, il fiore del tagete può essere molto utile nell’orto, non solo per le sue qualità di impollinatore, per altro comuni a molti fiori, ma per la sua capacità di allontanare i parassiti grazie alle sue esalazioni radicali. Solitamente viene associato alle piante di pomodoro.