Educazione digitale: al via un progetto dell’associazione Genitorinsieme per famiglie e scuole di Asti

L’associazione Genitorinsieme su stimolo di alcuni docenti e genitori, propone un progetto per sensibilizzare le famiglie su un tema attuale come l’educazione digitale.

La prima tappa del progetto prevede l’incontro di approfondimento “Generazione social” con Mauro Ozenda, informatico e formatore, co-autore del libro “Sicuri in rete” e della fiaba “Un computer dal cuore saggio”. L’incontro si terrà in modalità online sui canali social dell’associazione venerdì prossimo, 30 aprile, alle 21.

A questo primo appuntamento seguirà la realizzazione di questionari, in stretta collaborazione con le scuole, da somministare attraverso i registri elettronici o il sito delle scuole stesse, con la finalità di fare un primo punto della situazione, che consenta di poter attuare iniziative mirate.

“Questo progetto nasce con l’intento di supportare e condividere quanto viene quotidianamente attuato dalla scuola, in tema di educazione digitale e civica con i ragazzi – spiega Cordaro Giuseppe, presidente Genitorinsieme Asti – Inizialmente nato per rivolgersi alla secondaria, si è ritenuto fondamentale coinvolgere anche la scuola primaria, perchè ormai l’utilizzo dello smartphone inizia già da piccoli. Speriamo di poter contribuire nel nostro piccolo alla creazione di qualcosa di utile per migliorare il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle famiglie, rinsaldando l’importantissa collaborazione scuola- famiglia”.

Il progetto vede il coinvolgimento dei cinque circoli didattici e delle scuole secondarie di primo grado di Asti.

L’invito al primo incontro di venerdì sera è esteso a famiglie, docenti, educatori e ragazzi. “Si parlerà di strumenti digitali, età di utilizzo di social e giochi, tempo di utilizzo, dipendenze, pericoli, responsabilità dei genitori, consigli su come accompagnare i propri figli in questo percorso per un utilizzo consapevole e sano” conclude Cordaro.

Per partecipare è possibile collegarsi alla pagina facebook di Genitorinsieme https://www.facebook.com/genitorinsiemeat/ o sul canale youtube di Genitorinsieme https://www.youtube.com/channel/UCjf10_s_u2zazuhe3BZY0xQ

Di seguito la locandina dell’evento –> GENERAZIONE SOCIAL