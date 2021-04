Due incidenti stradali nell’Astigiano, Vigili del fuoco impegnati per auto fuori strada

Doppio intervento per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Asti nelle ultime ore.

Tra Cortanze e Piea, nel Nord Astigiano, si è verificato intorno alle 14.30 un incidente che ha visto un’autovettura andare fuori strada. I Vigili sono intervenuti per estrarre il conducente, rimasto all’interno. Si tratta di una donna che, ferita (codice giallo secondo i soccorritori), che è stata trasportata all’Ospedale di Asti con l’elisoccorso. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri.

Un secondo incidente stradale si è verificato questa stamattina in località Barcara, tra Refrancore e Castagnole Monferrato, con un’autovettura capottata sulla sede stradale. Il conducente è stato preso in carico dai soccorritori del 118, con lievi ferite. Il comando dei Vigili del Fuoco di Asti è intervenuto con un’aps per la messa in sicurezza della strada, sul posto presenti anche i carabinieri.