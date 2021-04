Domenica la finale de “Il Borgo dei Borghi 8” con Cocconato in gara: chi vincerà?

L’attesa è quasi finita. Domenica sera si saprà il verdetto de “Il Borgo dei Borghi 8” in cui il borgo di Cocconato ha rappresentato il Piemonte nella trasmissione vetrina dei piccoli borghi italiani.

La finale andrà in onda domenica 4 Aprile in prima serata, alle 21:20, su RaiTre, e finalmente si scoprirà la classifica finale dal ventesimo al primo posto. Durante il programma saranno trasmessi venti video, in versione ridotta rispetto a quanto già andato in onda dallo scorso novembre, la domenica pomeriggio, durante la trasmissione “Kilimangiaro”. Chi vincerà l’ottava edizione del programma?

Ricordiamo che l’obiettivo principale di questa gara è quello di far conoscere al grande pubblico le bellezze dei piccoli borghi italiani, per poter poi accogliere i turisti nei prossimi mesi, quando si potrà tornare a visitare liberamente la nostra bella Italia.

In attesa della finale de “Il Borgo dei Borghi 8” volete curiosare virtualmente tra le vie del borgo di Cocconato, che ricordiamo essere uno dei “Borghi più Belli d’Italia”? Ecco il nostro speciale dedicato alla Riviera del Monferrato –> COCCONATO