Dati pre-report in miglioramento, il Piemonte verso la zona gialla da lunedì

Il Piemonte dovrebbe ritornare in zona gialla a partire da lunedì prossimo, 26 aprile: manca solo l’ufficialità ma i dati del pre-report confermano i miglioramenti del quadro epidemiologico.

Sono infatti in calo sia i casi segnalati di circa il 20%, sia la percentuale di positività dei tamponi che scende dal 10.7% a 9%, così come il tasso di occupazione dei posti letto ordinari che scende dal 61% al 47%, mentre quello dei posti letto in intensiva dal 50% al 45%.L’indice Rt puntuale scende da 0.75 a 0.66, mentre l’Rt medio passa da 0.76 a 0.7.

Domani è attesa l’ordinanza del ministro della Salute, che dovrebbe anche chiarire la posizione della Provincia di Cuneo passata in arancione solo sabato scorso; se confermata la zona gialla gialla in Piemonte da lunedì entreranno in vigore le nuove disposizioni previste dal “decreto riaperture” (vedi sotto i dettagli).