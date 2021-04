Da Canelli all’Olanda: nascita, crescita e realizzazione del progetto Heineken

La MarmoinoX di Canelli ha messo a disposizione tutte le sue competenze, maturate in quasi 60 anni di esperienza nel settore, per lo sviluppo e la realizzazione di una “Clean room”, che ha permesso di creare un ambiente a “contaminazione controllata”.

Il passaggio più delicato, ma fondamentale, è stato quello di garantire al cliente che la birra imbottigliata in questi particolari fusti rimanesse completamente analcolica. Un connubio perfetto tra sicurezza e design, dagli elevati standard qualitativi.

Ma cosa si intende per Clean Room? Un ambiente con un basso livello di agenti inquinanti presenti nell’aria (polveri, microbi, particelle e vapori chimici), impiegato principalmente nei settori “sterili” dell’imbottigliamento, definito sulla base del numero di particelle di specifica grandezza presenti in un metro cubo d’aria.

“Grazie alla taratura accurata, siamo riusciti a lavorare con una classe ISO 6, di molto migliorativa rispetto, ad esempio, ad una sala operatoria che risulta ISO 8”, spiega Giovanni Perrucci, project manager MarmoinoX che ha seguito il progetto.

La stretta sinergia con la Co.Mac ha permesso di ottenere un importante riconoscimento: essere gli unici fornitori autorizzati da Heineken Global a livello mondiale per sviluppare tutte le prossime linee di imbottigliamento con questa tecnologia.

Pensando che la produzione di birra analcolica avrà in futuro un incremento del 25%, è davvero di buon auspicio.

Un orgoglio, ottenuto con passione, innovazione e continua ricerca.

“Siamo tutti legati alle nostre tradizioni, fanno parte del nostro Dna. Ma limitare l’immagine di un’area come quella di Canelli ai soli prodotti dei campi o dei vigneti, al giorno d’oggi mi sembra riduttivo – ha sottolineato Paolo Marmo CEO MarmoinoX – Tutto parte dalle nostre meravigliose colline, ma la nostra capacità manifatturiera ha saputo mantenere il filo con il passato, senza rinunciare alle sfide del futuro. Questo anche sviluppando tecnologie uniche che hanno reso le imprese locali marchi affermati in tutto il mondo”.

Un prodotto d’eccellenza, riconosciuto anche da Paul Tromp, projects manager Innovation & Investments del grande colosso olandese “Noi di Heineken abbiamo voluto informare direttamente Marmoinox dei risultati molto positivi ottenuti fin dal primo avvio della nuova linea. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile senza il contributo professionale dei due Team, Co.Mac e MarmoinoX. Per questo progetto avete messo, non solo il vostro know-how ingegneristico, ma anche creatività, per il raggiungimento di risultati ottimali.”

Una dimostrazione di come oggi l’industria meccanica non sia solo legata alla famosa catena di montaggio di un tempo, ma alla continua ricerca di nuove competenze e tecnologie, per avvicinare sempre più giovani a questo mondo, ispirati dal nostro lavoro.