Cure palliative, collaborazione tra l’Istituto Castigliano e l’associazione Vivere Qui e Ora

L’Istituto superiore Castigliano di Asti ha avviato una collaborazione con l’associazione culturale di cure palliative “Vivere Qui e Ora” per ampliare l’offerta formativa degli studenti dell’area sanitaria.

Considerato che la dignità della persona va riconosciuta indipendentemente dalle sue condizioni di natura fisica, psichica e sociale, la formazione intende: rispondere alla necessità di inclusione nella propria comunità di appartenenza a chi versa in condizioni di grave disabilità, a chi è affetto da malattie oncologiche e/o cronico evolutive; alleviare la solitudine e la sofferenza che si prova a causa di malattie degenerative o dalla consapevolezza di un proprio limite fisico o psichico; contrastare ogni forma di marginalità sociale individuando e rivolgendosi a chi maggiormente è soggetto all’esclusione (anziani senza un nucleo familiare, stranieri, senza fissa dimora ecc.); formare volontari, in particolare studenti, da inserire in un più ampio servizio sviluppato sul territorio provinciale.

I primi incontri formativi, della durata di due ore e in modalità on line, si sono tenuti il 17 e il 24 aprile. Al corso erano presenti la classe classi V S e V T dell’indirizzo socio-sanitario diurno e del corso serale, il presidente dell’associazione, dottor Parello dell’ospedale Cadinal Massaia di Asti, il dottor Pace dell’ospedale di Alessandria, i volontari dell’associazione e la professoressa Castaldo docente dell’istituto che così commenta: “La collaborazione tra il Castigliano e l’associazione è aperta su più fronti, in vista di progetti futuri che mireranno al coinvolgimento di altri indirizzi professionali dell’istituzione scolastica”.