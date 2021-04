Continuano le iniziative dell’APRI di Asti

Dal lunedì 26 aprile sarà nuovamente aperta la sede dell’APRI Asti, presso il Nuovo Circolo A. Nosenzo di Via F. Corridoni n.51 ad Asti. Questi gli orari: lunedì e martedì dalle 15:30 alle 18 su appuntamento.

Per tutto il mese di aprile le attività dell’associazione non si sono fermate ma sono proseguite a distanza con un ricco calendario; anche maggio non sarà da meno e si apre martedì 4 maggio con un nuovo appuntamento. Dalle 15:30 alle 17, sulla piattaforma Zoom sarà possibile assistere alla conferenza sul tema “La prima pandemia globale”; relazionerà Don Luigi Berzano, già docente di sociologia dell’Università degli studi di Torino.

Per richiedere il link di partecipazione contattare l’associazione a asti@ipovedenti.it