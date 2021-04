Continua il Festival dei Diritti sulla parità di genere alla Biblioteca Monticone di Canelli

Dopo la pausa pasquale, torna il Festival dei Diritti, organizzato dalla Biblioteca Monticone in collaborazione con il Consiglio della biblioteca “M. Ginotta” di Barge (CN).

Venerdì 9 marzo 2021, alle ore 18.30, si riprende con un altro appuntamento della serie dedicata alla parità di genere dal titolo “Donne e fornelli: questioni di genere in cucina, tra produzione e riproduzione”. Questa volta, intervistata ai microfoni di RBE, sarà Cinzia Scaffidi, filosofa, scrittrice, docente e attivista per il diritto al cibo buono, pulito e giusto.

In linea con l’intento di esplorare da diverse angolazioni l’obiettivo numero 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU, l’incontro approfondirà in termini semplici e concreti gli aspetti storici, antropologici e filosofici che contribuiscono a chiarire come nel tempo si sia andato definendo il ruolo della donna rispetto alla produzione alimentare e alla cura della famiglia. Un’utile prospettiva dalla quale tentare di fare piazza pulita di inutili fardelli più o meno inconsci e magari rivalutare in piena libertà ruoli essenziali per le relazioni affettive e il funzionamento della società.

Gli eventi potranno essere seguiti sulla pagina FB della Biblioteca Monticone e sul canale YouTube della Biblioteca di Barge, e saranno aperti al dialogo con gli ascoltatori.