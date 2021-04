Con il CPIA 1 di Asti la didattica in musica: le note musicali sostituiscono quelle… disciplinari

L’Istituto CPIA di Asti ha ottenuto -primo in Europa- il “Grant” per il Progetto Eu.re.k.a! e ora mette in evidenza le ricadute concrete dei progetti Pon sulla popolazione e i territori coinvolti.

“Time to Start Again” è un progetto europeo PON realizzato nel 2018 dal CPIA 2 Centro Provinciale Istruzione Adulti di Alba e Mondovì che ha contribuito ad accrescere l’apprezzamento delle nostre colline.

Rivolto alla Formazione degli adulti, l’Istituto CPIA 2 Alba e Mondovì offre percorsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di I e II livello e certificazioni di conoscenza della lingua italiana L2, non trascurando iniziative di ampliamento dell’offerta formativa per integrare ed arricchire le competenze e implementare le abilità degli studenti adulti.

Come ente gestore di consorzio per il programma “Erasmus Plus 2021-2027”, il CPIA 2 svolge attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione e collabora con le reti territoriali e con i centri di formazione professionale del cuneese.

Tra i PON sviluppati dal CPIA 2 di Alba-Mondovì, il CPIA 1 di Asti esamina il modulo “Musica e parole”, a cui hanno aderito alcuni docenti e un gruppo di 15 studenti, di cui due residenti all’estero, in Olanda e Lituania.

Attraverso lo strumento delle canzoni italiane, il percorso ha fornito competenze linguistiche di livello A2 del QCER e competenze di cittadinanza utili a ridurre le barriere linguistico/culturali che si incontrano nel vivere in un Paese in cui non si è nati. Il progetto si è concentrato quindi al rinforzo linguistico dell’italiano L2, alla condivisione di esperienze tra pari, all’attivazione di reti relazionali, alla conoscenza e promozione del territorio, dei suoi usi e costumi e alla partecipazione attiva come collettività, nonché all’aumento delle competenze digitali di base.

L’espressione canora e corporea ha previsto dinamiche di gruppo e socializzazione nei laboratori interdisciplinari e l’utilizzo di strumenti didattici utili a favorire l’acquisizione di conoscenze e a stimolare le abilità latenti.

Il modulo ha raggiunto i risultati attesi: durante il monitoraggio in itinere sono stati riscontrati un miglioramento delle abilità linguistiche del gruppo classe, l’uso più consapevole delle tecnologie, una più ampia conoscenza del territorio; si è sviluppato, inoltre, l’interesse verso percorsi di sensibilizzazione alla transizione ecologica, alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva.

Image by Ri Butov from Pixabay