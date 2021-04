Compie 50 anni il giornale degli Alpini “Penne Nere Astigiane”

In questi giorni è in distribuzione il numero 1 dell’anno 2021 della rivista “Penne Nere Astigiane”, riservata agli oltre 3000 associati all’ANA astigiani. Un numero particolare che entra nella storia dell’editoria. Infatti il primo numero vedeva la luce nel 1971, ed interrottamente ha continuato per 50 anni.

“Con tutta la redazione – ha dichiarato Fabrizio Pighin Presidente dell’ANA di Asti – abbiamo deciso di celebrare questo compleanno senza grandi festeggiamenti. Il periodo ci impone una certa riservatezza. Lo dobbiamo a tutte le persone scomparse a causa della pandemia e nel ricordo di tanti, troppi Alpini che hanno posato lo zaino a terra e sono andati avanti”. E così, nel pieno rispetto delle misure anti Covid, sono stati annullati tutti gli appuntamenti programmati con incontri, convegni, mostre.

Il primo mezzo secolo di vita del giornale verrà ricordato sulla rivista. In copertina si ricorda la prima pagina dello storico numero “UNO” e un poster celebrativo all’interno da poter staccare e incorniciare. Dedicate alcune pagine alle copertine che hanno sancito i primi 50 anni della storia dell’informazione della Sezione e alle due storiche “Adunate Nazionali” quella del ’95 e quella mitica ed ancor oggi insuperabile, del 2016.

Chiaro e diretto il primo editoriale dell’allora presidente della Sezione di Asti, Sergio Venturini: “…Sentivamo – scriveva l’allora presidente Venturini – il dovere di fare conoscere la funzione morale che la Sezione svolge nella vita astigiana…”. Così è nato Penne Nere, con una testata semplice ma di grande formato, con il titolo che rappresenta tutti gli Alpini, li riassume, li rappresenta, li impegna. Poi le tre torri astigiane famose, la torre di Santa Caterina, la torre Troyana, e la torre di piazza Roma, con a fianco tre penne nere e poi sul lato destro il simbolo dell’ANA.

Otto Presidenti, Sergio Venturini, Oscar Gastaudo, Elio Poncibò, Stefano Duretto, Giorgio Carrer, Adriano Blengio e Fabrizio Pighin, si sono alternati al vertice ed hanno sempre fatto in modo che “Penne Nere Astigiane” conservasse inalterato il suo spirito ed i suoi valori. A firmare il giornale dei giorni nostri è Franco Cavagnino mentre il Direttore Editoriale è Salvatore Giovanni Faita; a fare “cucina” ci sono Pierdomenico Bosticco, Lorenzo Durante, Giorgio Gianuzzi e Francesco Marzo. Roberto Signorini è il fotografo mentre Sara Ottaviano è la segretaria di redazione. L’Impaginazione è curata dalla grafica Manuela Parise. In 50 anni il “giornale” della sezione astigiana è passato dal cartaceo opaco al patinato, dal bianco e nero al colore dal formato tabloid all’A4. Ora anche on line sul sito “anaasti.it”. Il giornale viene stampato dalla Tipografia Teamservice di Asti, con il contributo del Centro Servizi Volontariato di Asti e Alessandria.

Nella foto principale la redazione di Penne Nere Astigiane quasi al completo.

Nella foto sotto Gianni Faita Direttore editoriale (a sinistra) con il primo numero di Penne Nere e Fabrizio Pighin presidente con l’ultimo numero della rivista.