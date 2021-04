Auto, come rianimare una batteria morta

Molti automobilisti dimenticano che la batteria, il “cuore elettrico” dell’auto, ha bisogno di cure. Di conseguenza, in un “bel” momento il motorino d’avviamento non ha abbastanza potenza all’avvio o l’auto si blocca del tutto. Non c’è bisogno di comprare subito una nuova batteria, perché ci sono modi per rianimare una batteria morta.

La durata di vita delle batterie automobilistiche convenzionali lascia 4-5 anni. Tuttavia, molto dipende da quanto intensamente vengono utilizzati e in quali condizioni.

Le batterie possono essere mantenute, a bassa manutenzione o senza manutenzione. In cosa differiscono l’uno dall’altro? Le batterie di manutenzione possono essere smontate quasi completamente. Le batterie a bassa manutenzione hanno accesso all’elettrolito, ma non sono riparabili. Le batterie senza manutenzione, invece, hanno bisogno di essere ricaricate periodicamente e non vengono nemmeno rinnovate.

Come caricare la batteria del veicolo con il caricabatterie

Caricare la batteria di un’auto, se avete un caricabatterie, non è qualcosa di molto complicato e inaccessibile per l’automobilista medio. Finché l’auto si avvia senza problemi, raramente qualcuno pensa alle condizioni della batteria. Ma con i primi freddi seri, la questione di come caricare la batteria diventa particolarmente urgente. Non importa nemmeno se fa freddo o no, la batteria può semplicemente scaricarsi a causa della lunga durata. Come caricare una batteria d’auto con un caricabatterie.

Il caricabatterie Bosch C3 è un caricabatterie con modalità switch one touch con funzioni di mantenimento a impulsi e carica di mantenimento completamente automatizzate. È stato sviluppato per mantenere e ottimizzare il processo di carica per garantire l’alta qualità e la massima durata delle batterie piombo-acido, AGM, WET o GEL. Il caricabatterie Bosch C3 è dotato di un processore MCU che esegue algoritmi di carica intelligenti progettati per evitare cariche stressanti alle batterie da 6V (1.2Ah – 14Ah) o 12V (1.2Ah – 120Ah).

Il caricabatterie portatile Bosch C3 ha una potenza di 0,8A e può anche 4 diverse modalità di carica tra cui scegliere, nonché una funzione di carica a impulsi per recuperare le batterie profondamente scariche (a condizione che la batteria non sia irreparabilmente danneggiata) e una modalità di carica di mantenimento per mantenere le batterie completamente cariche quando non vengono utilizzate. Dopo aver collegato una batteria al caricabatterie Bosch C3, l’unità escluderà automaticamente le modalità che non si applicano alle specifiche della batteria.

Considerate una modalità interessante:

Carica a impulsi

Questa è una funzione automatica del caricabatterie e non può essere selezionata manualmente. Se la tensione della batteria all’inizio del processo di carica è compresa tra 8V (± 0,5V) e 10,5V (± 0,5V) in modalità 12V, il caricabatterie funziona automaticamente nella modalità di carica a impulsi modalità di carica a impulsi. Al raggiungimento di una tensione della batteria superiore a 10.5V(± 0,5V), l’unità continua a caricare la batteria nella modalità di carica selezionata. Questo migliora il processo di carica e assicura una migliore condizione della della batteria.

Image by StockSnap from Pixabay