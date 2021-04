Chiude lo sportello di Gabiano del Banco BPM, la dura presa di posizione del sindaco Priora

“Siamo rimasti soli”, dichiara il sindaco di Gabiano , Domenico Priora, dopo l’ultima vana telefonata ad un parlamentare al quale si è rivolto per tentare di salvare la filiale di Gabiano della B.P.M.

“Tutti quelli a cui ci siamo appellati per scongiurare la chiusura della filiale di Gabiano, (una delle 300 che la Banca Milanese sta chiudendo in questo terribile 2021) hanno dichiarato la loro impotenza di fronte all’arroganza dei vertici dell’Istituto bancario. La direzione centrale della banca a tutt’oggi non ha neppure ritenuto di comunicare al Comune la sua decisione e, ci muoviamo sulla base delle notizie che si leggono sui media.

E’ questo l’ennesimo durissimo colpo alla qualità della vita nelle aree rurali, che si vedono private di un’altra servizio essenziale. Ci sentiamo presi in giro da tutta la retorica di chi finge di tutelare le aree depresse del territorio italiano, parole al vento di chi comunque vive in realtà che continuano a beneficiare di servizi pubblici, anche finanziati con le imposte dei cittadini.

Da persona impegnata nel sociale, mi chiedo tuttavia cosa ne pensano i rappresentati delle fondazioni locali, proprietarie di non irrilevanti pacchetti azionari della Banca Milanese, e se ritengono che quegli utili che saranno distribuiti attraverso loro, valgono la privazione del servizio per tanta parte del territorio rurale Alessandrino.

Dopo che negli anni passati, hanno portato via le fabbriche dai nostri paesi, dopo che hanno eliminato o ridotto al lumicino i servizi pubblici, privilegiando gli interessi dei gruppi monopolistici, se veramente chi governa il nostro paese vuole salvare un mondo che ha mille anni di storia, deve realmente cambiare radicalmente le azioni verso quello che rischia o forse lo è già il mondo dei vinti.

Il tempo della civile sopportazione sta finendo, e se le politiche non cambieranno, occorrerà prendere in considerazione forme di protesta che giungano ad infastidire chi decide contro gli interessi delle nostre comunità.”