Grazie ai contributi 5X1000 ricevuti nell’anno 2020, integrati con fondi comunali, è stato possibile acquistare una serie di pannelli ludici “inclusivi” e una combinazione-gioco denominata “Biplano”, già posizionati nel cortile della Scuola Materna Statale Ruscone Valle.

Anche per l’anno 2021, è stata confermata la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille delle trattenute IRPEF per finanziare le attività sociali svolte dal Comune di residenza. Il Comune di Castagnole delle Lanze ha stabilito che le somme raccolte con il 5X1000, saranno destinate a progetti e iniziative sociali a favore delle fasce più deboli.

La scelta di destinare il 5 per mille non comporta maggiore spesa a carico del contribuente, e non è alternativa all’8 per mille, in quanto entrambe possono essere espresse. Non firmare per il 5×1000 non consente alcun risparmio, perché i fondi sono comunque destinati allo Stato. Anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può fare la sua scelta (pensionati, titolari di un solo reddito di lavoro dipendente, ecc.).

È possibile effettuare la propria destinazione compilando gli appositi moduli allegati al CU2021 (il modulo per la scelta della destinazione del 5 per mille è consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CU), al 730, all’UNICO persone fisiche, firmando nel riquadro (senza alcuna identificazione del Comune) riportante la dicitura: “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.

L’amministrazione comunale porterà sempre a conoscenza la cittadinanza delle modalità di utilizzo delle somme destinate al Comune attraverso il 5×1000.