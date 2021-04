Intervento dei Vigili del Fuoco oggi, giovedì 1° aprile, per un salvataggio animali ad Asti.

Un capriolo adulto si è introdotto in un cortile di un’abitazione privata in Via Trieste, gli uomini del comando astigiano sono intervenuti con aps e pickup e hanno bloccato l’animale in attesa dell’arrivo del servizio veterinario che hanno sedato il capriolo e proceduto al recupero.