Cambio ai vertici della Web Family Italia

La Web Family, associazione che riunisce sotto di sé commercianti, imprenditori, artigiani, liberi professionisti e acquirenti di Asti e Provincia, ha vissuto, domenica 18 aprile, un momento storico.

A quasi 3 anni esatti dalla sua costituzione, che ha visto come soci fondatori Andrea Russi, Loredana Neretti e Paolo Chiusano, tutti i soci si sono riuniti online per votare il nuovo consiglio direttivo. A causa delle dimissioni in toto del vecchio CD, l’associazione rischiava di doversi sciogliere, ma, da Statuto interno, c’era la possibilità di “salvarla” chiedendo ai soci di votare chi tra loro si fosse candidato per costituire il nuovo CD.

L’affluenza è stata tanta e alla fine di una sessione di voto durata 4 ore, questa è la formazione del nuovo CD:

⁃ Presidente: Antonella Liguori, architetto interior designer libero professionista

⁃ Vice Presidente e Tesoriere: Angela Sferrazza, agente immobiliare titolare di Immobiliare Commerciale

⁃ Segretario: Paolo Maschio, tecnico computer titolare di Pc Easy & Console

⁃ Consiglieri:

⁃ Marina Mangone, Massoterapista e proprietaria de La Foresteria del Castello

⁃ Luca Lattanzio, agente immobiliare titolare di Chiavi In Mano Immobiliare

⁃ Adriano Tanania, consulente energetico

⁃ Gianni Piero Perrone, libero professionista titolare di Perrone Informatica

⁃ Marco Valerio Ventura, barman e titolare del Barcellona Bar e Caffé Torino

“Sono molto contenta – dice Antonella Liguori, la neoeletta Presidente – della squadra che abbiamo formato. Siamo un gruppo eterogeneo e con tanta voglia di fare per apportare il proprio aiuto all’associazione. Ognuno di noi avrà compiti specifici all’interno del CD e contiamo di apportare novità che possano arricchire ulteriormente questa grande idea che è la Web Family!

Nonostante le mie dimissioni dal precedente CD, non ho mai messo in dubbio la bontà del progetto (nato da una folgorante idea del mio predecessore, Andrea Russi) ed è per questo che insieme ad altri soci (ed amici) abbiamo deciso di portare avanti l’associazione per il bene di tutti gli attuali soci e di quelli futuri.

Sono dell’idea, insieme ai miei compagni di cordata, che il rinnovamento porti a qualcosa di buono , d’altronde anche W. Churchill diceva “Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.”

Grazie ancora a tutti quelli che ci hanno aiutato e supportato!“