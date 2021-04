Buona piazzamento della media di Pontestura ai Giochi Matematici

E’ Andrea Barbuio, alunno della classe II B della scuola secondaria di Pontestura, ad aver superato la fase provinciale ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici tenutisi a Milano il 27 Marzo e organizzati dall’Università Bocconi.

L’alunno che, in occasione dei quarti di finale, si è attestato al 14° posto, avrà dunque accesso alla seconda fase a livello nazionale che, lo vedrà protagonista on-line il 24 di Aprile. Una bella dimostrazione dunque di come, anche in tempi di Covid, la logica, la fantasia e l’intuizione, citando lo slogan dei Campionati, possano guidare un giovane ad importanti e lusinghieri risultati.