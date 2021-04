“Borghi in Moto”, aperto il Trofeo Turistico per scoprire in moto i Borghi più belli d’Italia

Mettersi in sella alla moto per ripartire, direzione: uno, o ben più di uno, tra i 315 Borghi più belli d’Italia.

E’ l’iniziativa messa in piedi dal “MaxiMoto Group 2.0” di Terni che da anni collabora con l’Associazione I Borghi più belli d’Italia per aiutare a dare un sostegno al settore turistico italiano, in crisi per via della pandemia.

E così, ecco nascere l’iniziativa “Borghi in Moto”, un evento che ha preso il via lo scorso 15 marzo e che continuerà fino al 12 settembre, ovviamente nei limiti previsti dalle norme in vigore, ma nell’ottica di stimolare il mototurismo.

Tra i 315 Borghi più belli d’Italia in provincia di Asti ce ne sono due: Cocconato e Mombaldone, i due estremi della provincia. Cocconato è stato selezionato tra i Borghi più belli d’Italia poco prima dello scoppio della pandemia, per cui è un mondo ancora tutto da scoprire per gli amanti dei piccoli borghi che rispettano i rigorosi criteri dell’Associazione Borghi più belli d’Italia. Ricordiamo che la Riviera del Monferrato, come è anche conosciuto il territorio di Cocconato, è stato di recente protagonista della trasmissione di Rai Tre “Il Borgo dei Borghi” dove si è classificato al decimo posto nella classifica nazionale.

L’iscrizione costa 50 euro e prevede la partecipazione dell’iscritto ad una speciale classifica che vede in palio una motocicletta per il vincitore. Per partecipare alla manifestazione l’iscritto dovrà scaricare gratuitamente l’app Tom Tom, partner del Trofeo, che registrerà l’itinerario. Nei borghi saranno rilasciati attestati in caso di accesso ad un ristorante o di pernottamento. I chilometri percorsi e gli attestati contribuiranno a stilare una classifica a punti.

“Ma il premio più importante sarà avere la motivazione e il supporto di una organizzazione.” spiegano gli organizzatori. L’iniziativa del Maxi Moto Group di Terni gode del sostegno di TomTom e dell’Associazione Borghi più Belli d’Italia.

Per informazioni: info@maximotogroup.it , tel 340.9671685