Biblioteche scolastiche in rete con #DigitalBiblioAgorà dell’IIS Alfieri di Asti

E’ stato presentato ufficialmente all’IIS Alfieri di Asti #DigitalBiblioAgorà, il progetto di biblioteca laboratorio, dove gli allievi possono sperimentare una maggiore autonomia nell’organizzazione dello studio e delle ricerche. L’istituto guidato dalla Dirigente Scolastica Stella Perrone ha aderito come capofila al bando nazionale per l’assegnazione di un contributo di 50.000 euro al miglior progetto selezionato di ogni Regione. Il progetto di rete #DigitalBiblioAgorà, si è posizionato 1° a livello regionale, risultando vincitore per la Regione Piemonte, e 8° a livello nazionale su 20 progetti finanziati.

Sono tante le scuole che partecipano a questa grande rete, sono 21, di ogni ordine e grado, non solo dell’astigiano, ma anche con alcune scuole del torinese e del cuneese, che hanno scelto di fare parte di un progetto iniziato ad ottobre 2019 che si è imbattuto nella ovviamente inattesa pandemia. Oltre alle scuole, ci sono anche molti partner prestigiosi, come Enti pubblici locali e, tra gli altri, la Biblioteca Astense, il Polo Universitario Rita Levi Montalcini di Asti e l’Università di Torino.

“Il nome che abbiamo dato, #DigitalBiblioAgorà, rappresenta bene la nostra mission – spiega Stella Perrone – Digital, per una cultura digitale, Biblio, per dare voce alle biblioteche, attraverso gli studenti, Agorà, idea della piazza, del luogo dove si condivide cultura, dove ci si confronta. Nonostante il progetto sia stato avviato in piena pandemia, le scuole hanno collaborato e siamo riusciti a realizzare il progetto grazie all’impegno di tutti.”

La docente del Liceo Classico Cinzia Zenzon è la referente del progetto #DigitalBiblioAgorà, un ruolo che serve a coordinare il gruppo dei referenti, uno per scuola, affinchè siano sempre monitorate le esigenze dei vari gradi delle scuole, che sono ovviamente diverse tra di loro. La collaborazione tra le scuole servirà anche a mettere in rete il catalogo dei testi di ciascuna scuola, in modo che si possa arrivare ad uno scambio di testi tra scuole, anche molto diverse tra loro. Questo tipo di risorsa è fondamentale per poter attingere facilmente alle dotazioni librarie di altri istituti, magari per un approfondimento o per necessità specifiche.

L’obiettivo del Progetto #DigitalBiblioAgorà è la promozione del libro e della lettura, il trattamento catalografico dei documenti effettuato secondo gli standard ufficiali, con la realizzazione di un catalogo unico per le biblioteche delle scuole, accessibile attraverso il Web, per rendere disponibili alla collettività quantità crescenti di descrizioni bibliografiche e favorendo l’accesso alle informazioni e al loro recupero e per incrementare il patrimonio librario.

Per conoscere nel dettaglio l’iniziativa ->#DigitalBiblioAgorà all’ISS Alfieri

Di seguito tutta la presentazione del progetto nel dettaglio.