Beni di prima necessità donati alla Parrocchia San Domenica Savio di Asti per le famiglie in difficoltà

Continua ad Asti il progetto “Le nuove Povertà” portato avanti dalla consigliera comunale Elisabetta Lombardi e da un numero nutrito di suoi sostenitori.

Dopo l’aiuto alla mensa sociale del Comune con spese solidali e uova di Pasqua, ad essere interessata dall’iniziativa benefica è stata la parrocchia San Domenico Savio. Sono stati donati beni di prima necessità per l’infanzia e per le famiglie a cui occorreva un sostegno urgente.

“L’emergenza sanitaria sta accentuando lo stato di bisogno di un numero sempre maggiore di famiglie seguite dalla parrocchia – ha spiegato Lombardi – A volte basta davvero poco per portare sollievo a persone che camminano con noi nel sentiero della vita ma la cui presenza è spesso ignorata. Una goccia può diventare il mare”.

All’iniziativa ha presenziato anche il sindaco di Asti Maurizio Rasero per far sentire la vicinanza delle istituzioni.