Banca d’Alba: approvato il bilancio e raggiunti i 60mila Soci

Si è tenuta oggi l’Assemblea dei Soci di Banca d’Alba, in modalità a distanza in ottemperanza alle vigenti indicazioni sanitarie.

Il rappresentante designato ha recepito le deleghe e le istruzioni di voto dei Soci che hanno quindi approvato il bilancio di esercizio 2020 con tutti gli indicatori in crescita: il patrimonio della banca, cresciuto di 150 milioni nel decennio, ha raggiunto i 368 milioni.

I volumi sono aumentati nell’ultimo anno di 700 milioni fino a raggiungere i 10,5 miliardi complessivi, mentre l’utile è salito a oltre 14 milioni di euro, dopo accantonamenti molto prudenziali. Le sofferenze si attestano al 0,7%, numero tra i più bassi nel sistema bancario nazionale.

Sono aumentati i clienti, ormai più di 165mila, ma il dato che inorgoglisce maggiormente i vertici di Banca d’Alba è il raggiungimento dei 60.000 Soci, dato che consolida il primato nazionale e che acquista un valore ancora maggiore se si pensa che il 18% sono Soci sotto i trent’anni di età.

Quest’anno Banca d’Alba aprirà due nuove filiali: una a Nizza Monferrato e una a Genova.