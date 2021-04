Auto rubata ad Asti ritrovata due anni dopo a Valenza

Era stata rubata nel 2019 ad Asti ed è stata ritrovata, abbandonata, a Valenza: si tratta di una Y10 vecchio modello (l’Elefantina).

La scoperta è avvenuta nella Città dell’Oro grazie alle indagini della Polizia Locale che sta effettuando una serie di interventi di ‘bonifica ambientale’ che consistono nel rimuovere le auto abbandonate ed incustodite che si trovano in città.

Nell’effettuare un pre-accertamento prima della rimozione la sezione Infortunistica ha scoperto che la vettura in questione era stata rubata nel 2019 ad Asti. Ora la Polizia Locale di Valenza è alla ricerca del legittimo proprietario per effettuare la restituzione e la vettura è al momento in custodia giudiziale.