ATL Langhe Monferrato Roero: nasce il progetto Locals e “Food & WIne Tourism LAB”

Visit Langhe Monferrato Roero lancia un progetto di comunicazione partecipato che mette al centro i residenti, i “locals”. Si cercano persone che possano essere interessate ad aderire attivamente a un racconto collettivo del territorio sui social media. Il progetto dei “Locals” si inserisce in un disegno più articolato che vuole durare nel tempo. Nasce, infatti, contestualmente, il laboratorio “Food & Wine Tourism LAB”.

Oggi, 20 aprile 2021 apre la call sul sito www.foodwinetourismforum.it per entrare a far parte dei “Locals”: è rivolta non solo a blogger, influencer, videomaker, ma anche a ristoratori, albergatori, operatori, fotografi, guide turistiche, studenti, contadini o semplici cittadini; in altre parole, chiunque abbia una presenza attiva sui social media e che ami la propria terra e voglia farla conoscere. Per aderire alla call è sufficiente compilare il form di adesione dove vengono richiesti, oltre alla mail, al comune di residenza e alcuni dati personali, anche gli interessi e i link ai propri canali social.

L’intenzione è quella di costituire una community di “locals”, una sorta di “social media team aperto e diffuso” da coinvolgere in un progetto di cocreazione narrativa del territorio e della destinazione turistica, incentrato sul concetto del “BuonVivere”.

Il progetto vuole essere un cambio di strategia social: come sta avvenendo in altri parti del mondo, i cittadini possono avere un ruolo chiave nella promozione e nel sostegno della propria economia, anche sui social media. Da Singapore a Los Angeles, dalle isole Fiji a Copenaghen sono molte le DMO che stanno optando per progetti analoghi.

Il 27 aprile alle ore 10 si terrà l’evento online di presentazione, aperto a tutti, sempre su ww.foodwinetourismforum.it, durante il quale la direzione marketing di VisitLMR illustrerà il programma e gli strumenti, tra cui una guida per spiegare la netiquette e l’hashtag principale e quelli correlati.

Il progetto di comunicazione, imperniato sull’hashtag #LMRlocals, mira a riunire sotto una regia condivisa le attività social che spontaneamente molti residenti già svolgono. Ma la creazione di una community e il riconoscersi in una strategia può attivare nuovi valori e nuovi significati, aumentando l’efficacia della promozione. Un percorso di arricchimento reciproco da cui tutti trarranno benefici in quanto l’obiettivo è condiviso: far ripartire il turismo e l’economia del territorio.

Il territorio di Langhe Monferrato Roero ha una forte vocazione enogastronomica e questa sarà la principale chiave narrativa, ma i temi saranno più ampi: dalle tradizioni alle attività all’aria aperta, dalla cultura alla sostenibilità, dai paesaggi alle persone, dalla vita nei piccoli borghi al patrimonio UNESCO.

Dai racconti dovranno emergere le peculiarità di questi luoghi, dove il nuovo e l’autentico hanno imparato a convivere e rafforzarsi a vicenda. Non una fotografia del passato, ma di un presente che grazie al passato ha saputo crescere e rinnovarsi: un racconto moderno che troverà spazio non solo su Instagram, Facebook, YouTube ma anche su canali di podcast, a seconda delle piattaforme preferite dai partecipanti e della loro creatività.

Il Food & Wine Tourism LAB è invece un laboratorio di Storytelling Diffuso che prevede incontri periodici per condividere idee o esperienze, un ciclo di seminari tenuti da esperti di comunicazione, attività di formazione laboratoriale per migliorare la presenza online e inviti agli eventi in base agli specifici interessi. L’intenzione è sviluppare un ecosistema digitale che cresca nel tempo, nelle competenze tecniche e nelle capacità narrative; apprendere in parallelo il “come” esprimersi senza mai trascurare il “cosa” raccontare, cioè l’importanza dei contenuti.

Tutti insieme in un’ambiziosa sfida: scendere in profondità nelle mille sfaccettature di un territorio che attira da molti anni turisti dal tutto il mondo. Un laboratorio che, in un futuro molto prossimo, potrà diventare anche il luogo di sperimentazione e di ideazione di nuovi progetti.

Un modo per affrontare le nuove dinamiche, tra cui il cambio di tipologia di turisti, da una prevalenza di stranieri a una maggioranza di italiani. Una grande opportunità per farsi conoscere più in profondità dagli abitanti delle regioni limitrofe e farsi scegliere come meta da sogno per le stesse motivazioni che spingono normalmente gli stranieri a visitare il territorio di Langhe Monferrato Roero.

Il mondo del digitale e della comunicazione social acquistano sempre più rilevanza – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – Il coinvolgimento di residenti, di operatori del settore turistico e di chi vive il territorio costituisce un modo nuovo di narrare una destinazione. Una comunicazione dal basso che per certi aspetti risulta più efficace di quella tradizionale.Per info e adesioni: www.foodwinetourismforum.it

Foto dal sito: https://foodwinetourismforum.it/