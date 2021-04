Asti, terminati i lavori alle piazzole di via Arellano e via Rasero

Sono ormai terminati i lavori di sistemazione delle due piazzole di manovra di via Arellano e via Rasero, che da tempo presentavano numerosi dissesti, deformazioni e sfondamenti.

Dopo aver rimosso la vecchia pavimentazione in alveolare in polietilene, che non era adatta a sopportare i carichi di transito e di manovra, le piazzole sono state asfaltate ed è stato eseguito un adeguato scolo delle acque. Inoltre sono state installate barriere di protezione in legno e acciaio e sono state sostituite le staccionate in legno rotte e vandalizzate. In questo modo è stata ripristinata la camminata in mezzo al verde che collega le due piazzole.

Le due aree, site al termine delle due vie, sono state realizzate con la sola finalità di consentire l’inversione di marcia principalmente dei mezzi Asp destinatati alla raccolta di rifiuti solidi urbani e dei mezzi di soccorso, che non hanno spazio sufficiente per le manovre di inversione di marcia.