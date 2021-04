Asti, riti di maggio in formato ridotto causa Covid

Non è ancora stata presa da parte dell’amministrazione comunale una decisione riguardante la sorte del Palio 2021. Mentre la Camera di Commercio ha deciso nei giorni scorsi di annullare per il secondo anno consecutivo il Festival delle Sagre, il Comune di Asti si è preso ancora qualche settimana di tempo per decidere sul da farsi.

Decisivi, in questo senso, saranno ovviamente i dati dei contagi delle prossime settimane e anche le decisioni che verranno prese in merito alle riaperture: su questo punto un aiuto potrebbe arrivare indirettamente dal premier Draghi, che in conferenza stampa, la scorsa settimana, ha annunciato di aver chiesto al ministro del Turismo Garavaglia un protocollo per ricominciare fiere ed eventi.

Al di là della decisione sul settembre astigiano, i riti di maggio, anche se in forma ridotta e in sicurezza, quest’anno si svolgeranno. I momenti essenziali saranno principalmente due: la stima del Palio, che quasi sicuramente avverrà a porte chiuse, probabilmente al Teatro Alfieri, e la messa dell’offerta al Santo Patrono, che invece si atterrà ai protocolli classici delle celebrazioni liturgiche.