Asti, riaperto lo sportello Igiene Urbana Asp di corso Cavallotti

In seguito al rientro della Regione Piemonte nella “zona arancione” dell’emergenza epidemiologica, in accordo con l’Amministrazione Comunale, Asp ha riattivato lo sportello Igiene Urbana di corso Cavallotti 45, all’ingresso del complesso dell’Enofila.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, gli utenti possono nuovamente ritirare sacchetti e piccoli contenitori per la raccolta differenziata, richiedere il posizionamento, la sostituzione e la riparazione dei cassonetti, oltre alla sottoscrizione dell’accordo per il servizio integrativo di svuotamento contenitori all’interno delle proprietà condominiali. Le attività non domestiche, inoltre, possono evadere le pratiche per l’accesso al centro di raccolta comunale.

Le prenotazioni per il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti (riservato ai residenti nel Comune di Asti) continueranno ad essere effettuate, esclusivamente, contattando il numero 0141/434751, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Per informazioni: tel. 0141/434751, www.asp.asti.it e app Junker.