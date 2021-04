Asti, Rasero fa il punto sugli eventi annullati, la situazione dell’ospedale e il centro vaccinale in Via Guerra

Diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, alla vigilia di Pasqua per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria e per aggiornare sulla situazione dell’Ospedale di Asti.

Dopo aver ricordato le disposizioni previste dall’ordinanza della Regione Piemonte sulla chiusura dei negozi nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il primo cittadino ha fatto alcune precisazioni in merito alle polemiche sorte in settimana sul punto vaccinale in Via Guerra nel capannone di proprietà della Banca di Asti: “Si tratta una scelta dell’Asl di Asti, ma ancora una volta la Banca si è dimostrata la banca del territorio, mettendo a disposizione il locale riscaldato, videosorvegliato, climatizzato, il tutto a costo zero per l’Asl” ha spiegato Rasero.

Il sindaco ha poi confermato l’annullamento del Lunedì dei Fuochi in occasione dei festeggiamenti patronali di San Secondo ad inizio maggio, così come ha ribadito che la Camera di Commercio ha già deciso che il Festival delle Sagre non si terrà neanche quest’anno.

In chiusura, oltra a ricordare di mantenere i comportamenti corretti in questi giorni di Pasqua e di Pasquetta, Rasero ha fatto il punto sulla situazione all’Ospedale di Asti dove la pressione è in aumento rispetto ai precedenti aggiornamenti: “sono stati superati i 120 ricoverati in ospedale di cui 11 in terapia intensiva” ha dichiarato il primo cittadino.