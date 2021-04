Asti, nel giorno di San Secondo chiusi gli sportelli Asp

Martedì 4 maggio, festa patronale di San Secondo, gli sportelli di Asp saranno chiusi al pubblico.

Nella sede di corso Don Minzoni 86 saranno chiusi gli sportelli del Servizio Idrico Integrato e lo sportello Trasporti e Mobilità per la sottoscrizione di abbonamenti per bus e parcheggi. Riapriranno da mercoledì 5 maggio seguendo i regolari orari: Sportelli Servizio Idrico Integrato (dal lunedì al venerdì: 8,30-16,30) – sportello Trasporti e Mobilità (lunedì-mercoledì: 8,30-12,30; giovedì: ore 8.30-12.30 – 14.30-16).

Sarà inoltre chiuso lo sportello Igiene Urbana di corso Cavallotti 45 (Enofila) per il ritiro di sacchetti e piccoli contenitori della raccolta differenziata e per le richieste di posizionamento, sostituzione e riparazione dei cassonetti, oltre alla sottoscrizione dell’accordo per il servizio integrativo di svuotamento contenitori all’interno delle proprietà condominiali. Le attività non domestiche, inoltre, possono evadere le pratiche per l’accesso al centro di raccolta comunale. Lo sportello Igiene Urbana riaprirà mercoledì 5 maggio con il regolare orario: dal lunedì al venerdì, 8,30-12,30.

Martedì 4 maggio, inoltre, sarà chiuso il centro di raccolta comunale di via Ceca (zona industriale) e non sarà possibile prenotare il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti. Da mercoledì 5 maggio l’Ecocentro riprenderà il regolare orario (dal lunedì al giovedì: 8,30-12,30 – 14,30-17; venerdì: 8,30-12,30; sabato: 8,30-12,30 per le sole utenze domestiche) e tornerà attivo il numero per le prenotazioni telefoniche per il ritiro di rifiuti ingombranti (0141/434751: dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, e il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Per informazioni: tel. 0141 434611 e www.asp.asti.it