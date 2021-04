Asti, lavori in corso per installare 13 stazioni di ricarica per auto elettriche

Ad Asti, sono in corso i lavori per l’installazione di 13 stazioni di ricarica veloce per auto elettriche.

Saranno in piazza Alfieri (dove le stazioni saranno due), zona ospedale (corso Dante), piazza Lugano, piazza Vittorio Veneto, via Gerbi (nel parcheggio all’imbocco con corso don Minzoni), Tribunale (piazza San Rocco), piazza Roma, piazzetta San Paolo, piazza campo del Palio, piazza de André, piazza Marconi e piazza Cairoli (del Cavallo).

Quest’ultima aggiunta in un secondo tempo, come spiegato dall’assessore Renato Berzano, in un primo tempo si era pensato a piazza Cattedrale: “Ma oggi il piano del traffico prevede l’inserimento di piazza del Duomo in Ztl, quindi abbiamo ritenuto opportuno trovare un’alternativa nella stessa zona ed è stata individuata piazza Cairoli”.

Le postazioni (ciascuna potrà ricaricare due auto contemporaneamente) saranno operative per fine maggio, non appena saranno messi a punto tutti gli aspetti tecnici, completamento delle infrastrutture e degli allacciamenti elettrici.

La società è la Blitz Power srl: vincitrice della gara di appalto, l’azienda è nata nel 1990, fa parte del gruppo IVPC che comprende circa 500 dipendenti ed è specializzata nella installazione e gestione di reti di ricarica per veicoli elettrici. Il protocollo con il Comune è stato firmato a luglio.