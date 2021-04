Con lo slogan “Asti chiama” questa mattina, mercoledì 7 aprile gli operatori del mercato stanno scendendo in piazza con i loro furgoni: una protesta contro i provvedimenti del Governo, che riunirà anche altri settori.

I furgoni si sono radunati alle 9,30 in piazza Alfieri, nel lato pedonale dei Portici Anfossi. Alle 10 la partenza del percorso: corso Dante, viale Partigiani in direzione piazza Torino, corso Torino, corso XXV Aprile, per poi tornare in centro percorrendo corso Alfieri e corso Alessandria, fino alla rotonda della nuova zona commerciale, e fare rientro in piazza Libertà dove si terranno comizi e interventi.