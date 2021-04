Vigili del Fuoco in azione in questo momento ad Asti.

Sul tetto di un palazzo in Via Perosi, la traversa che porta da Corso Torino alla piazza della chiesta della Torretta, si è sviluppato un incendio, per cause ancora in corso di accertamento; si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da diversi punti della città (vedi foto).

Gli uomini del comando astigiano sono all’opera per spegnere le fiamme.