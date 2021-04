Veglia pasquale con il vescovo Marco Prastaro in Cattedrale. La funzione è stata anticipata alle 19.30 per rispettare le vigenti norme sanitarie.

“In Gesù, ogni giorno, nasce e rinasce la gioia – ha esortato Prastaro nella sua omelia citando Papa Francesco – perché tutto parte da lui. Questo augurio vi accompagni in questa Pasqua, anche in questo periodo difficile”.

Durante la celebrazione, come da tradizione, il vescovo ha amministrato il battesimo a tre catacumene.