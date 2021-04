Asti, gli alunni dell’IC2 aderiscono alla campagna “M’illumino di meno”

Anche quest’anno gli alunni delle scuole dell’IC2 accolgono l’invito lanciato da Rai Radio 2 “Caterpillar” nel raccontare i piccoli e i grandi salti di specie nella nostra vita. Quelli già fatti e quelli in programma.

Ognuno è chiamato a diventare più “green”, più responsabile, più efficiente, più in armonia con il pianeta.

L’edizione del 2021 è dedicata al “Salto di specie”, l’evoluzione ecologica nel modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia.

“Un salto di specie, inteso come evoluzione, grande o piccolo balzo che sia, singolo e/o collettivo, non può non essere pensato quale frutto di un’etica della responsabilità e più specificatamente della salvaguardia ambientale.

“Ci siamo dunque interrogati su quali siano i possibili salti di specie?

Eccone alcuni emersi dai nostri alunni: passare dalle energie fossili alle rinnovabili, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico, la riduzione degli sprechi alimentari, piantare alberi… Nella giornata del 26 marzo si propone di spegnere le luci non necessarie in una determinata ora.

Le attività hanno coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado. Sono stati realizzati testi, disegni, fotografie sui temi proposti per la giornata. Non lasciare inascoltato l’invito di M’illumino di meno!”, è il messaggio che arriva dagli alunni astigiani.