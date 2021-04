Asti, donata una speciale cyclette ortopedica al Centro diurno Santo Spirito

Si è tenuta questa mattina, presso il locali del Centro diurno Santo Spirito di via Gavazza e organizzata dagli operatori della Cooperativa Animazione Valdocco e Associazione X-Fragile Piemonte, l’ inaugurazione ufficiale di una speciale cyclette ortopedica, dedicata a tutti i ragazzi ospiti del centro e che, terminata l’emergenza sanitaria, verrà messa a disposizione delle associazioni che operano nel campo della disabilità sul territorio, in continuità con le con le iniziative di inclusione sociale del Comune di Asti e della Banca del Dono.

L’Assessore Mariangela Cotto e la responsabile Ornella Lovisolo hanno ufficializzato la cerimonia alla presenza degli ospiti del centro e degli educatori.

La particolarità dell’evento risiede nel fatto che la cyclette è stata acquistata con il ricavato del progetto “Luci senza barriere”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Sindrome X-Fragile Piemonte e l’ Associazione Progetto Junior, nel quale i ragazzi con disabilita’ hanno creato con impegno gadget natalizi la cui vendita ha permesso la raccolta dell’importante cifra necessaria all’acquisto.

Durante la mattinata si è colta anche l’occasione per presentare le attività lavorative che i ragazzi stanno svolgendo in favore della città di Asti e della collettività, a partire dalla realizzazione delle Panchine Olimpiche presso il campo scuola di via Gerbi, primo monumento dedicato agli atleti olimpici astigiani, alla raccolta fondi rivolta alla Croce Rossa di Asti grazie al progetto “Ditelo con un fiore… fai sbocciare la solidarietà”, fino all’ultima iniziativa che li vede ancora impegnati: la tinteggiatura delle scalinate delle tribune del campo di Atletica e il restauro di alcune attrezzature sportive all’interno dell’impianto. Il ringraziamento da parte di tutto lo staff e dei ragazzi va all’amministrazione comunale per la grande disponibilità e collaborazione e ovviamente a tutti i concittadini astigiani che hanno sostenuto e sostengono le iniziative proposte.