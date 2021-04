Asti, disponibile in libreria “Dietro le quinte” di Eleonora Zollo

È uscito in questi giorni “Dietro le quinte” della psicologa e psicoterapeuta astigiana Eleonora Zollo: un romanzo forte, vero, profondo e ironico, in cui Eleonora si racconta e racconta dell’Atrofia Muscolare Spinale di cui è affetta fin dalla nascita.

L’infanzia, l’adolescenza, il rapporto con i genitori, la grande passione per il canto (Eleonora è una bravissima cantante), i primi amori, lo studio, l’università, l’impegno con Telethon, l’incontro con Davide, un ragazzo con il quale le circostanze della vita non sono state gentili: nel romanzo tutto viene descritto, come scrive la stessa Eleonora “senza veli, strappando la maschera della disabilità e permettendo al lettore di conoscere e di conoscermi”. Ma, soprattutto, respirando quella incredibile voglia di libertà e di vita: “Vivi la tua vita da protagonista, esci dalle quinte, sali sul palco e vai in scena. Ogni tanto però fermati,alza gli occhi al cielo, lasciati incantare dai tuoi sogni e non smettere mai di inseguirli.”

Eleonora Zollo è nata il 2 giugno 1989 ad Asti, dove vive ed esercita la professione di psicologa e psicoterapeuta. Affetta dalla nascita da Atrofia Muscolare Spinale, ricopre il ruolo di vicecoordinatrice Telethon della provincia di Asti ed è referente psicologa della sezione UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – di Chivasso, in provincia di Torino. Il suo impegno sociale la coinvolge attivamente nell’organizzazione di campagne di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche e rare. La sua passione per l’arte l’ha resa l’artefice di spettacoli teatrali e musicali volti alla sensibilizzazione sulla disabilità.

Il libro (Echos edizioni, 337 pag., 15 euro) è disponibile presso la libreria Alphabeta, corso Dante 109. In regalo il segnalibro firmato da Eleonora.