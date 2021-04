Comune di Asti, da oggi è in pensione il dirigente Gianluigi Porro

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Asti sul pensionamento del dirigente Gianluigi Porro.

Il Sindaco Maurizio Rasero dichiara: “Da oggi è in pensione Gianluigi Porro, dirigente di “lungo corso” del Comune di Asti. Ha attraversato, in 39 anni di servizio presso il nostro Ente, vari settori e compiti ma sono sicuro che io e molti astigiani lo legheremo sempre alle manifestazioni ed alla cultura. Da Asti Musica, praticamente una sua creatura che ha diretto per 25 edizioni, ad Astiteatro, al Palio, ai Capodanni in Piazza, e negli ultimi 12 anni come Direttore del Teatro Alfieri.

Non è qui il caso di fare elogi o rimarcare la sua professionalità pronta, molte volte, a gettare il cuore oltre all’ostacolo per raggiungere l’obbiettivo o meglio, come dice sempre lui, “per portarla a casa”; ma mi piace pensare che, come ha affermato lui stesso, e’ uno dei tanti cittadini che ha lavorato e lavora con passione per la propria città, perchè la ama sinceramente e crede in essa e nelle sue potenzialità, e proprio per questo non ha mai smesso di impegnarsi, con passione ed entusiasmo, per farla crescere e renderla sempre più amicale ed accogliente. E devo rendergli atto che lo ha fatto fino all’ultimo, anche in questo periodo cosi difficile per il settore che dirigeva, non perdendo mai la speranza e continuando a riprogrammare gli spettacoli contro ogni previsione, nella speranza di “riaccendere le luci” sul teatro e sulla cultura astigiana. Purtroppo non è stato possibile, ma il suo impegno, la sua tenacia e il suo crederci sempre rimarranno e non possono che raccogliere il nostro più vivo apprezzamento.

A nome dell’Amministrazione Comunale e mio personale, stringendolo in un forte abbraccio virtuale, come si conviene di questi tempi, non posso che inviargli un augurio di “buona pensione” e buona vita, con la certezza che quanto prima potremo prendere insieme un buon caffè, non da asporto”.

L’Assessore Gianfranco Imerito dichiara: “Da oggi 1° aprile il Dirigente del mio Settore sarà in pensione. E non è un pesce d’aprile! Cosa posso dire di Gian Porro? L’elenco potrebbe essere lungo: competenza, dedizione, grande professionalità, passione per questo lavoro e per questo mondo, quello della cultura e del Teatro, al quale ha dato veramente tanto in questi 39 anni di servizio presso il Comune di Asti. Ma quello che mi sento di sottolineare soprattutto è l’Amicizia. Gian è stato in questi anni un prezioso collaboratore ma anche un amico, un consigliere, una grande risorsa. E per tutto questo voglio ringraziarlo, grazie per questi anni di lavoro insieme e grazie per quello che ha fatto per il Comune e per la città”.

Nella foto il Sindaco Rasero con il dott. Porro e l’Assessore Imerito