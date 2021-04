Asti, contributo della Con te OdV per un master di specializzazione in cure palliative a due medici del Cardinal Massaia

Il Consiglio Direttivo dell’associazione Con Te OdV ha deciso di donare un contributo di 5.000 euro ai medici Francesco Pinta e Jessica Fiore della Struttura di Cure Palliative dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti, diretta dal primario Marcello Tucci, per partecipare alla terza edizione del Master in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative organizzato dall’Università Statale di Milano.

I due medici palliativisti hanno superato brillantemente la prova di ammissione e la fase di selezione posizionandosi rispettivamente al terzo e quarto posto su un totale di 42 partecipanti. Questo ha permesso loro di ricevere una borsa di studio prevista dal Master stesso per i primi 25 classificati sottoforma di riduzione alle spese di iscrizione e finanziata da diversi enti e associazioni lombarde (Associazione Accanto Onlus, Associazione Cremasca Cure palliative “Alfio Privitera” Onlus, Associazione Cure Palliative Bergamo Onlus, Associazione Davide Soligo Onlus, Associazione Fabio Sassi Onlus, Associazione Il Mantello Onlus, Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma – Milano e Provincia Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Onlus, Associazione L’abbraccio Onlus, Associazione Laura Coviello Onlus, Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i tumori tumori (Milano – Monza Briaza) Onlus, Associazione per lo studio del Linfedema, del Dolore e dei sintomi, per la Riabilitazione e le Cure Palliative in Oncologia Onlus, Associazione Presenza Amica Onlus, Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus, Fondazione Floriani/Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus).

La restante parte di spese è stata coperta dall’associazione astigiana Con Te.

“Si tratta di un master molto importante di altissimo livello che permetterà un salto di qualità sia per l’equipe che per i pazienti – dichiara il direttore Oncologia e Cure Palliative Asl AT Marcello Tucci – Dobbiamo ringraziare anche la Con Te per l’importante contributo”. Il Master, biennale e articolato in 11 moduli, ha infatti l’obiettivo di garantire l’acquisizione di un livello conoscitivo ed esperienziale elevato a medici che possiedano già una buona conoscenza ed esperienza nelle attività specifiche della Medicina Palliativa. Il percorso formativo approfondirà tutti gli aspetti nell’ambito delle Cure Palliative: storici, normativi, etici, clinici (in campo oncologico e non oncologico), organizzativo-gestionali, psico-relazionali, comunicativi, legali, del lavoro in equipe multiprofessionale, del volontariato e della ricerca. Al termine del percorso didattico i medici partecipanti al Master saranno in possesso di conoscenze teorico-pratiche uniche in grado di ottimizzare la loro attività clinico-assistenziale in equipe dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una malattia inguaribile e nel supporto ai loro famigliari, secondo i principi della Medicina Palliativa.

“La Con Te è lieta di poter contribuire, anche con questo gesto, alla crescita e sviluppo delle cure palliative nell’Astigiano” commenta il Consiglio Direttivo – L’associazione anche in questo periodo di emergenza sanitaria ha cercato di stare al fianco delle persone che soffrono in diversi modi. Abbiamo continuato il servizio di consegna farmaci a domicilio, abbiamo realizzato la Stanza degli Abbracci alla Casa di Riposo Città di Asti e donato all’Oncologia del Cardinal Massaia un nuovo monitor professionale con carrello per la misurazione di pressione, frequenza cardiaca e saturazione. Per poter continuare a dare sollievo ai nostri malati abbiamo però bisogno del sostegno dei cittadini. Per questo invitiamo, chi lo desidera, a donare alla Con Te il 5×1000, secondo il nostro motto ‘aiutaci ad aiutare’ ”.

Per donare il 5×1000 alla Con Te OdV è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 92054810053. Per informazioni sull’associazione: pagina Facebook e Instagram “Associazione Con Te OdV” o sito web: http://www.con-te.org/

[Nella foto di copertina da sinistra Daniela Ivaldi, Fares Cerrina, Luigi Fassi del Consiglio direttivo della Con Te OdV e i dottori Marcello Tucci e Francesco Pinta]