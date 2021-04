Asti, Confcommercio Giovani promuove un Corso di inglese di primo livello indirizzato al settore aziendale e del commercio

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Confcommercio Giovani

L’iniziativa promossa dalla Confcommercio Giovani della Provincia di Asti mette in luce la possibilità di accrescere la propria formazione con un corso di Inglese commerciale nell’ottica della ripartenza e dell’accoglienza turistica.

Il Presidente Maurizio Toscano insieme ai Vice Presidenti Ilaria Barberis e Matteo La Rocca ritengono che questo strumento di formazione sia un importante obiettivo da raggiungere, con la finalità di implementare e valorizzare, le competenze degli operatori e degli imprenditori che esercitano sul territorio astigiano con uno sguardo al futuro che deve essere sempre più indirizzato verso quello della ricettività nazionale ed internazionale.

“La formazione ed in particolare la conoscenza delle lingue straniere è una leva importante ed imprescindibile per l’accoglienza turistica” afferma Ilaria Barberis, e “il turismo è un comparto economico sul quale il nostro territorio non solo deve puntare per consolidare ed implementare le presenze ma che deve divenire una priorità” – continua – Matteo La Rocca.

E’ emersa così la volontà di organizzare un corso di inglese di primo livello con un glossario di terminologie e frasi formali, da lasciare nel cassetto, che possa aiutare gli operatori del terzo settore, che crediamo, dopo questo momento emergenziale, siano pronti a ripartire con nuovi scenari volti ad un turismo più sostenibile, culturale, sociale, religioso, enogastronomico, green, all’aperto e nella natura che la nostra Città sa e può offrire.

Il corso proposto rientra tra i tanti progetti di Confcommercio che da sempre è attenta alla formazione indirizzata ai propri iscritti e nella consapevolezza di attirare l’attenzione di chi partecipa a conoscere meglio una lingua internazionale divenuta essenziale per l’accoglienza.

Ringraziamo il Direttore Claudio Bruno della Confcommercio provinciale di Asti, ed Enrica Vogliotti quale Presidente di Terziario Donna che ci supporterà nell’iniziativa e nel coordinamento in relazione alla realizzazione delle attività formative insieme al Segretario di Confcommercio Giovani Corrado Attisani che si occuperà della strutturazione didattica del corso.

Il Direttore di Confcommercio Claudio Bruno plaude all’iniziativa sostenendo che: ”La formazione è parte integrante degli strumenti all’interno “della cassetta degli attrezzi dei distretti del commercio” tramite la quale possono essere affrontati e sviluppati temi molto importanti ed attuali, come l’aspetto linguistico per l’accoglienza turistica, la digitalizzazione, l’ambiente e l’efficientamento energetico collegati alla rigenerazione urbana; sviluppare cioè quelle politiche attive funzionali alla ripresa economica della piccola e media impresa ed attrarre risorse sul territorio”.

“La formazione oggi assume un ruolo chiave per aumentare la competitività delle nostre imprese valorizzandone il capitale umano ed è sicuramente uno strumento di primaria importanza nel piano strategico di ripartenza delle attività nel post-pandemia.” – conclude – Corrado Attisani, Segretario provinciale di Confcommercio Giovani.

Maurizio Toscano

Ilaria Barberis

Matteo La Rocca