Asti, con l’esposizione dalla Divina Commedia a Palazzo Mazzetti riparte la cultura

Asti riparte con la Cultura e riapre al pubblico Palazzo Mazzetti e i prestigiosi siti museali cittadini della Fondazione Asti Musei, da oggi, martedì 27 aprile, all’indomani del passaggio del Piemonte in zona gialla, con la possibilità di riaprire istituzioni culturali e palazzi storici.

Questa mattina, nella sede di Palazzo Mazzetti, nel massimo rispetto delle norme ribadite anche nell’ultimo decreto governativo, si è tenuta la presentazione e la riapertura al pubblico della mostra “Asti Citta degli Arazzi” con alcune novità e importanti integrazioni di opere e reperti, patrimonio degli astigiani.

“È un segnale di ripresa di tutto il territorio, dell’economia, delle attività, del turismo che vogliamo condividere con gli astigiani, con le istituzioni culturali penalizzate pesantemente in questi mesi di chiusure forzate dalla pandemia, – ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Mario Sacco. Asti rifiorisce come la primavera, partendo dai tesori più cari custoditi sul territorio, dai palazzi, dall’arte, dal patrimonio storico e culturale. Un messaggio di speranza e di collaborazione rivolto a tutti senza distinzioni”.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, l’Assessore alla cultura, Gianfranco Imerito, la vice presidente della provincia di Asti Francesca Ragusa, la Presidente della Fondazione Biblioteca Astense Giorgio Faletti, Roberta Bellesini e la Presidente della Fondazione Guglielminetti, Marida Fausone, e Isidoro Albergucci della Banca di Asti.

Sono state presentate alcune novità: l’esposizione dei tre Tomi della rara e preziosa edizione della Divina Commedia, nei 700 anni dalla morte del Divin Poeta, l’esposizione di tre arazzi realizzati dall’Arazzeria Scassa, pezzi unici, provenienti dal transatlantico Raffaello, appuntamenti e momenti ufficiali per la cultura, infine, con il trasferimento per la fruizione al pubblico, dopo mesi di “oscuramento”, di alcuni preziosi reperti archeologici per la cui disponibilità sono in corso contatti fra gli organizzatori, sui quali vige un velo di riserbo.

Gli orari: per Palazzo Mazzetti l’apertura al pubblico è tutti i giorni (dal martedì alla domenica) dalle 10 alle 19, il sabato e la domenica è obbligatorio prenotare le visite telefonando al numero unico di prenotazione 388-1640915 o con e-mail a prenotazioni@fondazioneastimusei.it Per informazioni e prenotazioni per tutti gli altri siti della Fondazione (palazzo Alfieri, cripta di Sant’Anastasio, Domus Romana, Torre Troyana, Battistero di San Pietro, museo Guglielminetti) attenersi al numero unico, alla mail o consultare i siti istituzionali.