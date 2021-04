Asti, con “Gestione crisi”, uno sportello per dare sostegno psicologico e legale

Giovedì prossimo, 22 aprile, verrà attivato lo sportello “Gestione crisi” come sostegno psicologico e legale per vivere la crisi come occasione di riflessione, di crescita e di cambiamento costruttivo.

Lo sportello si trova al Consultorio familiare Francesca Baggio in via Giobert 56 e fa parte delle molteplici attività previste dal progetto “Verità”, finanziato dalla Regione Piemonte, che si pone come obiettivo l’accoglienza ed il supporto alle situazioni di fragilità e marginalità sul nostro territorio. Il servizio sarà aperto ogni giovedì dalle 15.30 alle 18.30, previo appuntamento al numero 0141-531288, prenotabile dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30.

Il titolo “verità”, attribuito al progetto, qualifica e caratterizza il percorso che è stato definito seguendo le indicazioni del bando della Regione Piemonte. Si tratta infatti di un acronimo: verità come Volontariato, Emarginazione, Risorsa, Inclusione, Territorio, Ascolto. Sono questi i termini che caratterizzeranno i contenuti del progetto cercando di rendere incisive le azioni determinanti il fare e stabile e coerente il raggiungimento degli obiettivi.