Asti, aggredisce agenti della Polizia Locale: arrestato

Nella giornata di ieri un uomo italiano, classe 1964 è stato arrestato dagli agenti della Polizia Locale di Asti.

L’uomo ha iniziato ad inveire e oltraggiare gli agenti, mentre erano in servizio in via Baudoin per controlli di routine e controlli covid. Dalle parole è poi passato alle mani colpendo al volto un’agente.

Si è proceduto quindi all’arresto per oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stato già predispsto dall’Autorità Giudiziaria il processo per direttissima che si volgerà oggi in tarda mattinata.

L’agente di Polizia Locale colpita, non ha fortunatamente riportato lesioni.