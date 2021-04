Asp: verifica e manutenzione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti

Si svolgerà nelle prossime settimane un’attività straordinaria di verifica dello stato d’uso dei contenitori per la raccolta differenziata, porta a porta, dei rifiuti. La ditta Color Coat, incaricata da Asp, oltre alle verifiche, eseguirà eventuali interventi di manutenzione, ricondizionamento o sostituzione dei cassonetti.

L’area interessata sarà quella della zona cittadina 3 della raccolta porta a porta che comprende corso Dante (fino ai numeri 133/116), via Pietro Micca, corso Volta, via Monte Rainero, strada Fortino, corso Milano, via Mons. Marello e vie limitofe.

Il personale, autorizzato da Asp, sarà dotato di apposito tesserino di riconoscimento e potrà richiedere l’accesso al cortile in cui sono posizionati i contenitori.