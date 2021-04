Alla Way Assauto di Asti celebrato dalle organizzazioni sindacali il 76° Anniversario della Liberazione

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Anniversario della liberazione, le Organizzazioni sindacali della categoria dei lavoratori Metalmeccanici della Provincia di Asti, unitamente alle maestranze della Way Assauto hanno organizzano, le celebrazioni per il 76° Anniversario della Liberazione della Patria.

Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid-19 e i problemi di sicurezza dello stabilimento, questa mattina, venerdì 23 aprile, le Segreterie Provinciali di FIM – FIOM – UILM hanno ricordato i lavoratori morti per la libertà nel cortile dello stabilimento della Way Assauto con la deposizione di una corona di alloro al cippo dei caduti.

Alla celebrazione erano presenti il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e il presidente dell’ANPI di Asti, Paolo Monticone.