Alla banca del dono un aiuto digitale per registrare la propria adesione al vaccino

La Regione Piemonte, chiede sostegno a Comuni e Province per proseguire con la campagna di vaccinazione dando il via alla preadesione per l’attività vaccinale per persone in età compresa tra i 60 e i 79 anni e per i soggetti fragili.

Il Comune di Asti in collaborazione con l’ASL-AT aderisce all’invito disponendo che presso “La Banca del Dono” Piazza Roma, 8 i cittadini che lo richiedono possono trovare aiuto per registrare la propria preadesione sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it.

Per informazioni i numeri utili sono 0141-399084/399424.

L’amministrazione è sempre pronta a collaborare per diffondere informazioni utili alla cittadinanza ma soprattutto, dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Mariangela Cotto, sempre pronta a mettere a disposizione i propri spazi e le proprie risorse per facilitare i cittadini ad usufruire dei servizi che vengono offerti.