Albese, interventi di asfaltatura su tratti di strade provinciali

Per procedere agli interventi di manutenzione straordinaria con le asfaltature di alcuni tratti saltuari delle strade provinciali del Reparto di Alba la Provincia ha emanato un’ordinanza di regolamentazione del traffico a senso unico alternato (regolato da semaforo) a partire da lunedì 19 aprile e fino al 7 maggio prossimo. I lavori, eseguiti dalla ditta appaltatrice Icose di Paroldo, riguardano i tratti di seguito indicati per i quali potranno verificarsi anche brevi periodi di chiusura totale (massimo 20 minuti circa) gestiti sul posto dai movieri mediante segnalazioni.

Circolo 3: strada provinciale (sp) 11 tronco bivio sp 429-confine provincia di Asti (900 metri); sp 429 tronco Ricca-Cortemilia (tre tratti per un totale di circa 1,5 km). Circolo 5: provinciale 341 di Pedelmonte (due tratti per 500 m); sp 50 tronco Mussotto-Guarene (550 m) e abitato di Guarene (tre tratti per 500 metri); strada provinciale 50 tronco Guarene-Castagnito per 400 metri; abitato di Castagnito (250 m) e tronco Vezza-Castagnito (850 m); strada provinciale 257 tronco Vezza-Sanche (850 m) e tronco San Rocco-Occhetti (tre tratti per 1 km). Circolo 6: sp 29 tronco Monteu Roero-Canale (due tratti per un totale di 1.350 m).