Alba, la Biblioteca e il Museo riaprono al pubblico

A partire da oggi, giovedì 29 aprile, è nuovamente possibile frequentare la Biblioteca e il Museo di Alba, attenendosi alle necessarie disposizioni di sicurezza che prevedono l’accesso contingentato, l’uso obbligatorio della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale.

La Biblioteca civica G. Ferrero è aperta dal martedì al venerdì con orario 9-12,30 e 14-18; al sabato dalle 9 alle 12,30 su prenotazione. Il pubblico, dopo aver effettuato le operazioni di registrazione all’ingresso, può accedere agli scaffali per il tempo necessario a scegliere i volumi. Solo per esigenze di studio o ricerca sono disponibili alcune postazioni individuali, prenotabili per telefono o e-mail. Per chi lo desidera, è sempre possibile prenotare i libri contattando preventivamente la Biblioteca. Il catalogo dei libri è disponibile on-line all’indirizzo www.librinlinea.it. Resta ancora chiusa la sala di giornali e riviste. Ricordiamo che è disponibile per i tesserati il servizio di prestito digitale, che mette a disposizione gratuitamente migliaia di e-book, periodici e audiolibri in formato elettronico. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0173.292.468 o scrivere a prestito@comune.alba.cn.it.

Il Museo civico F. Eusebio è visitabile nei consueti orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Per garantire l’ingresso contingentato è obbligatoria la prenotazione. Oltre alle ventuno sale espositive dedicate all’archeologia e alle scienze naturali, è ancora visitabile la mostra “Alba. Nuove luci sul passato” che consente di ammirare i reperti provenienti dagli ultimi dieci anni di scavi urbani. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0173.292.473 o scrivere a museo@comune.alba.cn.it.